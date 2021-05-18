Обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах

Обрушилась популярная скала на Галапагосских островах, известная как Арка Дарвина. В Министерстве окружающей среды Эквадора объяснили в фейсбуке, что всему виной естественная эрозия.

По сообщениям местных СМИ, экипаж судна Pikaia мог наблюдать за обвалом природного образования. В результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.