Обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах

Обрушилась популярная скала на Галапагосских островах, известная как Арка Дарвина. В Министерстве окружающей среды Эквадора объяснили в фейсбуке, что всему виной естественная эрозия.
По сообщениям местных СМИ, экипаж судна Pikaia мог наблюдать за обвалом природного образования. В результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.
Скала, названная в честь английского биолога Чарлза Дарвина, считается лучшим местом для дайвинга и наблюдения разнообразных видов живых существ, вдохновивших теорию эволюции Дарвина. Арку Дарвина называли символом Галапагосских островов.