Парнишка и Ella выпустили мрачноватый поп-бэнгер «Мы умрем»

Виртуальный артист Парнишка и экс-участница RSAC певица Ella записали совместный трек «Мы умрем». Это поп-бэнгер с мрачноватым текстом, не похожий на то, что артисты делают сольно.

По словам Парнишки, он записал демо этой песни в сентябре 2019 года, вернувшись домой после просмотра фильма «Бык» Бориса Акопова. Музыкант тогда хотел записать свой саундтрек для финальных титров.

«Потом я про эту демку благополучно забыл (чего‑то в ней не хватало), пока мне в директ не написала Ella с предложением сделать совместный трек. И мне показалось, что эта песня прям создана для нашего фита. Ella прислала свой вариант второго куплета, и я понял, что интуиция меня не подвела. Пазл сложился, сердечко песни застучало», — написал он в инстаграме.