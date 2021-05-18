«Магнит» договорился о покупке «Дикси» за 92 млрд рублей

Торговая сеть «Магнит» достигла соглашения, по которому она приобретает 100% акций DIXY Holding Limited, управляющей сетями «Дикси» и «Мегамарт». Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей, сообщает «Магнит».

В планах у покупателя получить 2612 магазинов «Дикси» в Москве, Петербурге и других городах России, а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Их общая торговая площадь составляет 854 тыс. кв. м. «Дикси» продолжит работу как отдельное юридическое лицо, а магазины — под своим брендом.

Окончательная стоимость покупки точно пока не установлена — это зависит от «изменений чистого долга и чистого оборотного капитала». Дата закрытия сделки запланирована на 31 августа. Ее также предстоит согласовать в ФАС.

По данным РБК, поглощение «Дикси» сократит до минимума разрыв между ритейлерами «Магнит» (доля рынка на конец 2020 года — 10,9%) и X5 Retail Group (12,8%). По словам гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, сделка увеличит присутствие сети в Москве и Подмосковье с 3,9% до 8,2%. После новости о сделке акции «Магнита» выросли на 3%, отмечает ТАСС.