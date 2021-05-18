Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью

Аборты и эвтаназия сравнимы со смертной казнью, поскольку также уничтожают жизнь человека. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении к участникам XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

«Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий: если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там, и там уничтожается человеческая жизнь?», — цитирует его слова ТАСС.

Священнослужитель отметил, что РПЦ многократно высказывалась по поводу ювенальной юстиции и борьбе с семейно-бытовым насилием. «Мы не отрицаем необходимости защиты слабых, принятия государством мер по их защите, но считаем недопустимым создавать государственные и общественные структуры, которые под этим предлогом получают право и возможность контролировать личную жизнь человека, грубо вмешиваться в семью. Необоснованное отобрание детей есть красная черта, которую нельзя переступить», — сказал он.

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отказаться от аборта и передать ребенка церкви для воспитания. Он отметил, что сейчас в стране функционирует 77 кризисных центров для женщин, открытых РПЦ, где принимают всех, вне зависимости от вероисповедания и гражданства.

Русская православная церковь неоднократно призывала вывести аборты из системы ОМС. Против выступали в Минздраве — там отмечали, что возможность проводить аборты лишь за деньги приведет к дискриминации: их смогут сделать только более информированные и обеспеченные женщины.