Директор ФСИН: мошеннических колл-центров в российских тюрьмах не существует

Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что на территории российских тюрем и колоний колл-центров, откуда звонят гражданам и обманом выманивают у деньги, не существует. Об этом сообщает ТАСС.

Калашников утверждает, что такие звонки совершаются вне подведомственных учреждений, и у «этих мошенников» есть «определенные технические запасы средств и база». По его словам, ФСИН проводила исследования и работу с органами внутренних дел и ФСБ по данному вопросу.

Глава ведомства также подчеркнул, что ведется активная борьба с передачей запрещенных предметов заключенным и «предательством со стороны сотрудников» — и «в настоящее время практически эти факты уже изжили». В июле 2021 года ФСИН доложит Совету безопасности, что «эта проблема полностью у нас ликвидирована».

В октябре 2020 года «Коммерсант» со ссылкой на источник утверждал, что ФСИН хочет запросить 3 млрд рублей на борьбу с тюремными колл-центрами. Ведомство планировало их потратить на «глушилки» сотовой связи возле колоний.

Зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов говорил, что в каждой третьей колонии есть телефонные мошенники. Их деятельность, по его оценке, приобрела масштаб национального бедствия. Он подчеркнул, что в 2021 году количество звонков из тюремных колл-центров снизилось, и связал это с мерами ФСИН.