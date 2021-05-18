Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку после критики губернатора и полпреда

Олег Гуменюк покидает пост главы Владивостока. В своем инстаграме он написал, что это консолидированное решение, принятое им, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — заявил Гуменюк.

18 мая, незадолго до этого, Трутнев провел встречу с Кожемяко по итогам своей поездки по Владивостоку. На ней глава края пожаловался на ненадлежащую работу мэра, заявив, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. Полпред сказал, что нужно попросить Кожемяко написать заявление об отставке и искать человека, который «сможет изменить Владивосток к лучшему».

Олег Гуменюк был избран мэром Владивостока 28 марта 2019 года сроком на пять лет. Его назначили депутаты гордумы — прямые выборы главы города были отменены в 2015 году.