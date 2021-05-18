перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах 12:03
В России выявили 8183 новых случая коронавируса 11:46
Пресс-материалы Парнишка и Ella выпустили мрачноватый поп-бэнгер «Мы умрем»
Парнишка и Ella выпустили мрачноватый поп-бэнгер «Мы умрем» 11:15
«Магнит» договорился о покупке «Дикси» за 92 млрд рублей 11:11
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью 10:24
Директор ФСИН: мошеннических колл-центров в российских тюрьмах не существует 10:08
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку после критики губернатора и полпреда 9:41
Умерла писательница Екатерина Вильмонт 8:40
Peacock/YouTube В сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ». Он поставлен по роману Дэна Брауна
В сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ». Он поставлен по роману Дэна Брауна 3:10
Hulu выпустит документальный сериал «Маккартни 3, 2, 1» 2:28
«ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 человек 1:40
«Аэрофлот» прекратил продавать билеты в Турцию на июнь. Исключение — два рейса в неделю 0:59
Снуп Догг выпустит сериал о самых глупых преступниках в мире Вчера в 23:56
oprah/Instagram Опра Уинфри и принц Гарри представят фильм о ментальном здоровье «Я, которого ты не видишь»
Опра Уинфри и принц Гарри представят фильм о ментальном здоровье «Я, которого ты не видишь» Вчера в 23:13
Русскоязычный твиттер-аккаунт Израиля выложил 3000 эмодзи с ракетой. Это призыв остановить ХАМАС Вчера в 22:41
Warner Bros. не позволила Заку Снайдеру снять фильм о любви Александра Македонского и Гефестиона Вчера в 22:10
Apple Music запустит формат аудио без сжатия в июне Вчера в 22:01
В Индии студент с коронавирусом просидел на дереве 11 дней, чтобы не заразить близких Вчера в 21:05
John Phillips/Getty Images Криптомиллиардер Виталик Бутерин уничтожил подаренные ему токены Shiba Inu на 7 млрд долларов
Криптомиллиардер Виталик Бутерин уничтожил подаренные ему токены Shiba Inu на 7 млрд долларов Вчера в 21:00
РКН не заблокирует Twitter, твит Маска уронил биткоин и другие новости дня Вчера в 20:30 Дайджест
Отключить рекламу

Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку после критики губернатора и полпреда

Семён Гудошников
Сегодня в 9:41

Олег Гуменюк покидает пост главы Владивостока. В своем инстаграме он написал, что это консолидированное решение, принятое им, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — заявил Гуменюк.

18 мая, незадолго до этого, Трутнев провел встречу с Кожемяко по итогам своей поездки по Владивостоку. На ней глава края пожаловался на ненадлежащую работу мэра, заявив, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. Полпред сказал, что нужно попросить Кожемяко написать заявление об отставке и искать человека, который «сможет изменить Владивосток к лучшему».

Олег Гуменюк был избран мэром Владивостока 28 марта 2019 года сроком на пять лет. Его назначили депутаты гордумы — прямые выборы главы города были отменены в 2015 году.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Олег Гуменюк
Юрий Трутнев
Олег Кожемяко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить