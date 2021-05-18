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В сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ». Он поставлен по роману Дэна Брауна

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:10

В сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ», снятого по роману писателя Дэна Брауна. Видео опубликовали на ютьюб-канале стримингового сервиса Peacock.

Дата премьеры шоу пока неизвестна. Телеадаптация расскажет о профессоре Гарвардского Университета Роберте Лэнгдоне, который является специалистом по религиозным символам. Ему предстоит раскрыть глобальный заговор и освободить своего похищенного учителя.

Действие сериала развернется до событий, показанных в фильмах «Код Да Винчи» и «Ангелы и демоны» — в них Лэнгдона сыграл лауреат «Оскара» Том Хэнкс. В новом проекте главная роль достанется Эшли Цукерману.

Помимо него, в шоу снялись Валори Карри, Сумали Монтано, Рик Гонсалес и Эдди Иззарж. Сценаристами мини-сериала выступили авторы «Американской истории ужасов» Джей Битти и Дэн Дворкин.

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