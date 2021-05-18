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«ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:40

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит летом 2021 года бесплатные групповые видеозвонки, к которым смогут присоединиться 2048 пользователей. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Сервис будет полностью бесплатным без ограничений продолжительности звонков. Участники беседы смогут пользоваться функциями демонстрацией экрана и трансляции конференции. Принять участие в разговоре можно будет о ссылке даже без профиля в соцсети.

Создатели сервиса обещают продвинутое шумоподавление во время беседы, которое позволит участникам онлайн-встречи слышать друг друга, несмотря на окружающие шумы — гул машин или ремонт в соседнем помещении.

Администратор сможет контролировать микрофоны собеседников: выключать их все и давать доступ желающим высказаться по запросу. Это будет особенно актуально для масштабных встреч, например, образовательных форумов или онлайн-концертов.

«Ограничения на количество участников видеозвонков в большинстве сервисов обусловлены возможностями браузеров, ресурсами смартфонов, пропускной способностью интернет-сетей и доступными техническими решениями. Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса», — рассказал техдиректор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

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