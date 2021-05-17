Снуп Догг выпустит сериал о самых глупых преступниках в мире

Рэпер Снуп Догг разрабатывает сериал о самых глупых преступниках в мире. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на актера Кевина Харта — он также принимает участие в создании проекта.

Харт рассказал, что «человек, миф и легенда» (так он назвал Снуп Догга) представит новое шоу на стриминговой платформе Peacock. Каким именно будет проект, актер не пояснил.

Также Харт анонсировал комедийную программу о спорте, которую он будет вести вместе с рэпером. Он отметил, что команда его продюсерской компании Laugh Out Loud network занимается созданием «веселого контента, который появится в ближайшее время».

Недавно Снуп Догг признался, что хочет снять сериал-антологию о своей жизни из шести или семи сезонов. Он уже начал работать над автобиографическим проектом, но когда он может увидеть свет, пока говорить рано — рэпер не хочет торопиться с релизом.