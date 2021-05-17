Опра Уинфри и принц Гарри представят фильм о ментальном здоровье «Я, которого ты не видишь»

Уинфри взяла интервью у знаменитостей, сталкивавшихся с разными психическими синдромами и диагнозами. О своем опыте рассказали певица Леди Гага , актриса Гленн Клоуз, шеф-повар Рашад Армстед, баскетболист Демар Дерозан и многие другие.

Телеведущая Опра Уинфри показала трейлер документального фильма «Я, которого ты не видишь». Он посвящен ментальному здоровью и выпущен при содействии принца Гарри .

В съемках фильма приняли участие 14 специалистов в области ментального здоровья и профильных организаций. Они должны помочь зрителям научиться общаться с людьми и «вести беседы с милосердием и эмпатией».

«Когда разговор касается ментального здоровья, у нас всех есть истории, которыми мы можем поделиться. Только в США один из пятерых человек страдает каким‑либо психическим заболеванием», — написала Уинфри.

Принц Гарри ранее заявлял, что фильм расскажет о то, что объединяет всех людей независимо от происхождения и образа жизни. «Наш общий опыт заключается в том, что все мы люди», — отметил он.

Документальный проект будет состоять из нескольких эпизодов. Все они появятся одновременно на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера намечена на 21 мая 2021 года.