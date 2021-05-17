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Warner Bros. не позволила Заку Снайдеру снять фильм о любви Александра Македонского и Гефестиона

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:10

Зак Снайдер собирался снять фильм об Александре Македонском. В центре сюжета должна была оказаться любовная линия легендарного полководца и его друга Гефестиона. Однако кинокомпания Warner Bros. выступила против, сообщил The Playlist.

В подкасте The Fourth Wall, как рассказало издание, Снайдер признался, что идея картины появилась у него в ходе работы над третьей частью «300 спартанцев». Над сценарием, который у него заказала Warner Bros. он работал в 2020 году во время пандемии коронавируса.

По словам режиссера, вместо триквела истории о спартанцах у него получился «совершенно иной фильм». Задумка, как отметил Снайдер, «не слишком подходила для третьей части «300 спартанцев».

«Я назвал сценарий «Кровь и пепел», и это была прекрасная история любви, в которой были в сражения. Я бы с удовольствием снял по ней фильм, но Warner Bros. мне отказала… Эта студия, как вы знаете, не большой поклонник моего творчества», — рассказал Снайдер.

Лента «300 спартанцев» вышла в 2007 году, она была снята по мотивам комиксов Фрэнка Миллера. В 2014 году у фильма вышло продолжение — «300 спартанцев: Расцвет империи». Его постановку Warner Bros. доверила Ноаму Мурро.

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