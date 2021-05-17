В Индии студент с коронавирусом просидел на дереве 11 дней, чтобы не заразить близких

В индийском штате Телангана 18-летний студент по имени Рамават Шива Наик узнал, что заразился коронавирусной инфекцией. Чтобы обезопасить своих родных, он провел 11 дней на дереве. Об этом сообщила The Tribune India.

Шива живет в небольшом доме в деревне Котанандиконда вместе с родителями и сестрой. Получив положительный тест на COVID-19, молодой человек не стал возвращаться к ним и обустроил себе «изолятор» на дереве недалеко от дома.

Будущий инженер изначально хотел переболеть коронавирусом в общежитии своего вуза. Однако из‑за пандемии все учебные заведения в Индии закрыты. Поэтому Шиве пришлось сколотить из бамбука и веревок себе кровать на ветвях каранджи.

В самоизоляции студент поддерживал связь с семьей и друзьями через мобильный телефон. Родители приносили к дереву еду и другие необходимые Шиве предметы — тот поднимал их в свое убежище с помощью ведра и веревки.

Молодой человек обратился к местным властям с просьбой создать изолятор. Спустя 11 дней на его призыв откликнулись — и предоставили помещение для заболевших. После этого Шива смог спуститься с дерева и переехать в центр для пациентов с COVID-19.

В начале мая в Индии впервые выявили свыше 400 тыс. новых случаев коронавируса за сутки — это мировой рекорд. За последние сутки заболели еще более 280 тыс. человек. Страна на данный момент находится на втором месте по числу заражений.