РКН не заблокирует Twitter, твит Маска уронил биткоин и другие новости дня

Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, потому что администрация соцсети удалила более 91% запрещенной информации. Однако замедление останется в приложении сервиса.

Школьник из Москвы заявил о планах устроить стрельбу. Силовики нашли у него автомат и револьвер. Сам подросток сказал, что это была шутка, а оружие ему нужно для занятий в патриотическом клубе.

Коренных жителей и старообрядцев из сибирской тайги привлекли к подготовке российского спецназа. По словам Шойгу, только они могут знать нюансы жизни в отдаленных районах.

На московского мундепа Юлию Щербакову составили протокол об участии в акции 21 апреля в поддержку Навального. Она говорит, что не была на митинге.

Эксперты предупредили о росте звонков от мошенников, представляющихся силовиками. Злоумышленники поняли, что жертвы больше не доверяют звонкам от представителей банков.

У здания Минсельхоза полуголые девушки с масками коров вышли на акцию в защиту животных. Они призывают людей переходить на пальмовое масло, чтобы спасти животных.

Стоимость биткоина упала и впервые почти за три месяца составила менее 45 тыс. долларов. Все потому, что Илон Маск в твиттере намекнул, что Tesla продаст или уже продала свои токены.

В ВОЗ заявили, что работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно. Сверхурочные повышают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера, с которыми она столкнулась в 25 лет. Однажды он пригласил ее в гостиничный номер, попросил свою жену выйти на балкон и прижал актрису к стене.

В Роттердаме прошла церемония открытия «Евровидения». Манижа, которая выступит от России с песней «Russian Woman», вышла на бирюзовую ковровую дорожку в якутских национальных украшениях.

«Самый стойкий диджей в мире» ушел на пенсию в возрасте 96 лет. Он более 70 лет вел программу на гонконгском радио, а в эти выходные у него был последний эфир.

Вышел первый трейлер спин-оффа «Броска кобры», посвященного предыстории Снейка Айза. Загадочного ниндзя со смертоносной катаной сыграет Генри Голдинг.

«ВандаВижен» получил сразу четыре награды MTV Movie & TV Awards 2021. Другой проект Marvel — «Сокол и Зимний Солдат» — удостоился еще двух.

Певица Ella начала сочинять новые треки в музыкальной резиденции Catch Your Wave, а помогает ей в этом саунд-продюсер Саша DZA. 23 мая артистка выступит с отчетным концертом в отеле «Рихтер».