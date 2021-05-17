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Криптомиллиардер Виталик Бутерин уничтожил подаренные ему токены Shiba Inu на 7 млрд долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:00

Криптомиллиардер и один из основателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сжег 90% подаренных ему мемных монет Shiba Inu на сумму больше 7 миллиардов долларов. Оставшиеся 10% он пообещал перевести на счета благотворительных организаций, передает Gizmodo.

Бутерин отправил на безымянный адрес 410 триллионов токенов Shiba Inu, тем самым выведя их из обращения. Таким образом стоимость криптовалюты повышается, однако новость о действиях криптомиллиардера не оказала существенного влияния на цену SHIB. На момент написания заметки стоимость одного токена Shiba Inu составляет около 0,001106 долларов за монету.

В примечании к транзакции он попросил больше не отсылать ему монеты без его согласия. «Я не хочу быть сосредоточением такой силы. Лучше просто передать монеты достойной благотворительной организации (но сначала поговорить с ней об этом)», — посоветовал он. Вероятно, создатели Shiba Inu сделали подарочный перевод исходя из маркетинговых соображений.

На прошлой неделе создатели Shiba Inu безвозмездно перевели Бутерину 505 трлн SHIB — это половина от всех выпущенных токенов Shiba Inu. 50 трлн из них вместе со своими 500 ETH (Ethereum) он отправил в фонд по борьбе с коронавирусом в Индии.

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