Бар «Стрелка» запустит поп-арт-проект с масштабной событийной программой

С 28 мая в баре «Стрелка» стартует событийный поп-ап-проект, который продлится до середины сентября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители заведения.

Во дворе бара на Берсеневской набережной пройдут десятки концертов с резидентами и приглашенными звездами, спортивные трансляции и городские маркеты. Первые анонсы и новые подробности обещают раскрыть в скором времени.

За 12 лет существования бара «Стрелка» в нем состоялось более тысячи событий — от камерного концерта Марка Ронсона на террасе до выступления Коннана Моккасина, собравшего несколько тысяч человек. «Афиша Daily» тоже иногда устраивает там ивенты. К примеру, 24 апреля в баре прошел ужин-дискуссия с командой издания и создателями приложения «Помощь».