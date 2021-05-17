InLiberty начинает набор в онлайн-школу, на курс об устройстве современного государства

InLiberty Education открывает набор в новую бесплатную онлайн-школу «Главный институт». Об этом «Афише Daily» рассказали представители образовательного проекта.

Участники курса узнают об устройстве современного государства и пути, который общество проделало к нему от племенной жизни. А также разберутся, что граждане должны государству и что оно должно им.

Преподавателями выступят профессор Европейского университета Михаил Кром, старший научный сотрудник РАНХиГС экономист Вадим Новиков, историк Илья Венявкин и другие эксперты. Курирует школу социолог Элла Панеях.

Занятия будут проходить по будням, с 30 мая по 3 июня, во второй половине дня. Чтобы попасть в онлайн-школу, нужно прислать короткое видео о себе и небольшое эссе на заданную тему до 23 мая. Приглашение по итогам отбора получат 100 человек.

Подать заявку на участие могут студенты и недавние выпускники любого университета, пишущие и читающие на русском языке.