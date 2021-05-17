Роскомнадзор не будет блокировать Twitter

Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, потому что администрация соцсети удалила более 91% запрещенной информации. Замедление останется на мобильной версии сервиса, а с трафика на стационарных устройствах ограничения снимут. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что в ходе проверки исполнения требований Twitter до 15 мая не удалил только 563 запрещенных материала из 5900. Среди них записи с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах и экстремистские материалы.

В своем письме руководство Twitter поддержало стремление РКН бороться с «социально опасным контентом», пообещало удалять такие сообщения и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.

В ведомстве дали положительную оценку проделанной компанией работе и напомнили, что для полного снятия ограничений ей нужно удалить все выявленные запрещенные материалы.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter из‑за неудаления противоправных материалов. 2 апреля Twitter получил три штрафа за отказ удалить запрещенную информацию на общую сумму 8,9 млн рублей.