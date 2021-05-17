перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Новой Голландии» — 10 лет: юбилей отметят музыкальными фестивалями, постановками и вечеринками 18:47
WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии. Частью объединения станет сервис HBO Max 18:42
BarStrelka/Instagram Бар «Стрелка» запустит поп-арт-проект с масштабной событийной программой
Бар «Стрелка» запустит поп-арт-проект с масштабной событийной программой 17:56
Эксперты предупредили о росте звонков от мошенников, представляющихся силовиками 17:50
InLiberty начинает набор в онлайн-школу, на курс об устройстве современного государства 17:19
Роскомнадзор не будет блокировать Twitter 17:13
У Минсельхоза полуголые девушки с масками коров вышли на акцию в защиту животных 17:03
Видео, где Чарли кусает брата за палец, выставят на NFT-аукционе. А потом навсегда удалят из ютьюба 16:51
Юлия Щербакова/Facebook В Москве мундепа задержали из‑за акции в поддержку Навального. Она сказала, что не участвовала в ней
В Москве мундепа задержали из‑за акции в поддержку Навального. Она сказала, что не участвовала в ней 16:29
Начался гастрономический фестиваль «Новые имена». В меню: сеты от только открывшихся ресторанов 16:17
ФАС оштрафует «Почту России» за надбавки к посылкам в труднодоступные регионы 15:58
Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера, с которыми она столкнулась в 25 лет 15:35
ВОЗ: работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно 15:30
Власти Москвы сорвали выставку к 100-летию академика Сахарова 15:25
пресс-служба Catch Your Wave Певица Ella поселилась в отеле «Рихтер» и начала творить в музыкальной резиденции Catch Your Wave
Певица Ella поселилась в отеле «Рихтер» и начала творить в музыкальной резиденции Catch Your Wave 14:44
Школьник из Москвы заявил о планах устроить стрельбу. Силовики нашли у него автомат и револьвер 13:26
«ВандаВижен» получил сразу четыре награды MTV Movie & TV Awards 2021 12:45
Неон, катана и змеиные глаза: первый трейлер спин-оффа «Броска кобры» 12:40
Стоимость биткоина упала ниже 45 тыс. долларов после твита Илона Маска 11:54
В России выявили 9328 новых случаев коронавируса 11:40
Отключить рекламу

Роскомнадзор не будет блокировать Twitter

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:13

Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, потому что администрация соцсети удалила более 91% запрещенной информации. Замедление останется на мобильной версии сервиса, а с трафика на стационарных устройствах ограничения снимут. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что в ходе проверки исполнения требований Twitter до 15 мая не удалил только 563 запрещенных материала из 5900. Среди них записи с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах и экстремистские материалы.

В своем письме руководство Twitter поддержало стремление РКН бороться с «социально опасным контентом», пообещало удалять такие сообщения и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.

В ведомстве дали положительную оценку проделанной компанией работе и напомнили, что для полного снятия ограничений ей нужно удалить все выявленные запрещенные материалы.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter из‑за неудаления противоправных материалов. 2 апреля Twitter получил три штрафа за отказ удалить запрещенную информацию на общую сумму 8,9 млн рублей.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить