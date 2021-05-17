У Минсельхоза полуголые девушки с масками коров вышли на акцию в защиту животных

Восемь полуобнаженных девушек надели маски коров на голову и призвали людей переходить на пальмовое масло. По их мнению, это поможет спасти животных. Лозунгом акции стала фраза: «Хватит нас доить».

Возле здания Министерства сельского хозяйства в Москве прошла акция экоактивисток. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

12 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству выработать решения по ограничению использования пальмового масла. По его словам, этот продукт широко используется в пищевых продуктах, но очень вреден.

«Постараемся в ходе обсуждения с участием профильных министерств правительства и комитетов Госдумы выработать решения. Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию», — заявил политик.