Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера, с которыми она столкнулась в 25 лет

Актриса Ирина Безрукова стала жертвой домогательств со стороны режиссера-постановщика, когда ей было около 25 лет. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам актрисы, первый случай произошел в гримерке — режиссер подошел к ней сзади и «очень властно» схватил. «Это было очень грязно, неприлично, причем рядом стояла художник по костюмам», — описывает ситуацию Безрукова. В ответ актриса ударила режиссера по лицу.

Второй раз он приставал к Безруковой в съемочном павильоне. «Он сказал: „Подожди, у тебя не так идет роль, давай отойдем в сторонку, я тебе сейчас поясню“. И он просто стал меня к себе прижимать. Я его оттолкнула», — говорит актриса.

После этого мужчина вновь попытался добиться близости с ней, пригласив в гостиничный номер обсудить гонорар. Когда Безрукова отказалась, режиссер уверил ее, что будет в номере с женой.

«Я пришла в номер, увидела жену. Он сказал жене: „Выйди, пожалуйста, на балкончик, нам надо кое‑что обсудить“. Она стояла на балконе, смотрела вдаль. Я стояла у входной двери, и он прижал меня своим телом так сильно, как мужчины умеют прижимать. И сказал: „Если ты меня не полюбишь до конца фильма, я тебя переозвучу“», — заявила актриса.

Она отметила, что отказ от близости повлиял на ее дальнейшую карьеру, но о своем принципиальном решении она никогда не жалела. По словам Безруковой, потом, когда у этого режиссера спросили о ее профессиональных качествах, он ответил: «Никому не дает».

О ситуации с домогательствами актриса рассказала своему мужу (на тот момент она была замужем и воспитывала ребенка). Она решила не афишировать ситуацию, чтобы «не делать рекламу такому человеку».

Безрукова не уточнила, на съемках какого именно фильма к ней домогался режиссер. Но она отметила, что эта была одна из первых ее главных ролей, ей было около 25 лет, и она снималась в картине с «потрясающими, великими артистами».