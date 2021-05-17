ВОЗ: работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда провели исследование о влиянии сверхурочных на уровень смертности. Согласно их отчету, более 55 рабочих часов в неделю приводят к сотням тысяч смертей ежегодно.

Оказалось, что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году по этой причине умерли 398 тыс. человек от инсульта и 347 тыс. — от других сердечных болезней. Это на 19 и 42% больше, чем в 2000 году.

К факторам повышенного риска смерти от переработок отнесли представителей мужского пола, жителей Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и далее), а также пожилых людей (большинство смертей пришлось на людей от 60 до 79 лет).

При этом вред от большой нагрузки может проявиться только спустя много лет. Многие из умерших в 60–79 лет, например, перерабатывали, когда им было 45–55.

Во время пандемии коронавируса ситуация ухудшается — на самоизоляции размываются границы между работой и отдыхом. Технический директор ВОЗ Фрэнк Пега отметил, что такой режим увеличивает количество рабочих часов примерно на 10%.

Организации составили короткий список рекомендаций для снижения переработок: властям стоит строже следить за соблюдением трудового законодательства, а трудовые договоры должны стать более гибкими. Сотрудникам следует распределять свои обязанности так, чтобы рабочих часов было не больше 55 в неделю.