Певица Ella поселилась в отеле «Рихтер» и начала творить в музыкальной резиденции Catch Your Wave

С 17 мая певица Ella участвует в новом проекте Ballantine’s — музыкальной резиденции Catch Your Wave. Она уже заехала в креативное пространство «Рихтер», где до нее успели поработать Pioneerball (он же Стас Астахов) и Мария Теряева. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

До 23 мая артистка будет сочинять новые треки, а поможет ей в этом саунд-продюсер группы «Мумий Тролль» Саша DZA. В последний день участия Ella выступит с концертом в «Рихтере», попасть на который можно, поучаствовав в розыгрыше приглашений.

Участники резиденции попытаются записать экспериментальный, необычный материал за пределами общепринятых жанров. Главная цель проекта — позволить артистам раскрыть собственную индивидуальность. Результатом работы станет совместный альбом исполнителей.

До Ella с отчетным концертом выступила Мария Теряева — два ее новых трека войдут в общую пластинку. Финальным участником Catch Your Wave станет Tommy Cash. Он представит свой музыкальный перформанс 28 мая.