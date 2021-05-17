В России выявили 9328 новых случаев коронавируса

В России выявили 9328 случаев коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 774 заражения превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Иркутской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 949 573. За последние сутки вылечился 7181 человек, за все время — 4 563 254. За сутки умерли 340 заболевших, за весь период — 116 211.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 163 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,9 млн), на втором — Индия (24,9 млн). За ними идут Бразилия (15,6 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).