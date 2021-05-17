В России выявили 9328 новых случаев коронавируса

В России выявили 9328 случаев коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 774 заражения превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Иркутской областях.