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Шойгу: старообрядцев, живущих в сибирской тайге, привлекли к подготовке спецназа

Семён Гудошников
Сегодня в 9:47

Минобороны привлекло к подготовке спецназа старообрядцев, живущих в труднодоступной местности. Об в интервью телеканалу «Звезда» заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — отметил он.

По словам министра обороны, какими бы хорошими специалистами не были военные эксперты, нюансы жизни в отдаленных районах могут знать только «носители местного культурного кода».

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», — сказал Шойгу.

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