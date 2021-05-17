Манижа в кокошнике и халате: как прошла церемония открытия «Евровидения» в Роттердаме

16 мая в Роттердаме прошла церемония открытия «Евровидения». По бирюзовой ковровой дорожке на берегу реки Ньиве-Маас прошли музыканты из 34 стран-участниц, пишет ТАСС.
Грузинский исполнитель Торнике Кипиани, например, вышел в маске с флагами стран, которые выступают на конкурсе.
Вот еще немного кадров с дорожки:
Всего в конкурсе выступит 39 представителей из разных стран. Монтень из Австралии не смогла прибыть в Нидерланды из‑за коронавирусных ограничений и заявила, что выступит дистанционно. Участники из Польши и Исландии получили положительный результат тестов на COVID-19. С ними в одном отеле находились артисты из Румынии и Мальты — организаторы решили отправить их на самоизоляцию.
Участница от России Манижа вышла на дорожку в восточном халате и кокошнике, а вместе с ней прошлись ее бэк-вокалисты. Певица выступит на конкурсе с песней «Russian Woman» («Русская женщина»).
«Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене „Евровидения“», — рассказала Манижа журналистам.
О том, что Россию на «Евровидении» в этом году представит Манижа, стало известно 8 марта. Некоторые пользователи раскритиковали выбор исполнителя: посыпались оскорбления из‑за ее таджикского происхождения, многим показалось странным, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Все это, по их мнению, сделано, чтобы угодить Западу и вписаться в концепцию толерантного конкурса.
17 марта артистка выпустила пародийное «расследование» о себе, которое стало ответом на ксенофобные комментарии. Затем девушка рассказала, как справляется с травлей, а в апреле песню «Русская женщина» номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Award, которую вручают за лучший текст.