Манижа в кокошнике и халате: как прошла церемония открытия «Евровидения» в Роттердаме

Грузинский исполнитель Торнике Кипиани, например, вышел в маске с флагами стран, которые выступают на конкурсе.

16 мая в Роттердаме прошла церемония открытия «Евровидения». По бирюзовой ковровой дорожке на берегу реки Ньиве-Маас прошли музыканты из 34 стран-участниц, пишет ТАСС .

Вот еще немного кадров с дорожки:

Всего в конкурсе выступит 39 представителей из разных стран. Монтень из Австралии не смогла прибыть в Нидерланды из‑за коронавирусных ограничений и заявила, что выступит дистанционно. Участники из Польши и Исландии получили положительный результат тестов на COVID-19. С ними в одном отеле находились артисты из Румынии и Мальты — организаторы решили отправить их на самоизоляцию.

Участница от России Манижа вышла на дорожку в восточном халате и кокошнике, а вместе с ней прошлись ее бэк-вокалисты. Певица выступит на конкурсе с песней «Russian Woman» («Русская женщина»).

«Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене „Евровидения“», — рассказала Манижа журналистам.