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Производители предупредили о «запредельной» стоимости сахара в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 8:53

В 2021 году сев сахарной свеклы идет с отставанием, а 1 июня завершается соглашение о фиксации цен — все это может привести к резкому росту цен на сахар. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут.

Лут отметила, что власти планируют вводить новые меры регулирования рынка сахара. Будет создан интервенционный фонд и утверждена ежегодная квота для беспошлинного импорта. Также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании, что должно позволить сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа может еще и холодная дождливая погода. Следовательно, заводы запустятся тоже с задержкой.

Источник «Коммерасанта» в крупном производителе заявил, что с учетом всех ограничений, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке, стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». Интервенционный фонд не поможет решить проблему уже в этом году.

В декабре 2020 правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, в том числе заключение соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Документы закрепляют максимальные цены на сахар (36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице) и масло (95 рублей в опте и 110 рублей в рознице). Однако правительство решило не продлевать соглашение по сахару.

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