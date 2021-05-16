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Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 21:00

На сайте Международного союза биатлонистов (IBU) появилось сообщение о переносе этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году. Он пройдет в Финляндии, несмотря на то, что изначально заявлялась Беларусь.

«Решение о переносе было принято исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси, чтобы обеспечить организационным комитетам, национальным федерациям и их командам уверенность с точки зрения планирования», — сообщила пресс-служба IBU.

Первые два этапа Кубка мира в ноябре и декабре пройдут в Эстерсунде, Швеция. Изначально стартовый этап должен был принять финский Контиолахти.

Ранее автопроизводитель Skoda, производитель автомобильных масел Liqui Moly и косметический бренд Nivea отказались спонсировать чемпионат, если он будет проходить в Беларуси. В апреле продукцию первых двух компаний запретили ввозить в страну из‑за «недружественных действий в отношении белорусского народа».

В феврале Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Единственной страной проведения турнира стала Латвия.

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