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Депутат Хинштейн назвал «провокативной комбинацией» свой твит, что «мусора — позор Парижа и Израиля»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:56

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в своем твиттере назвал израильских и парижских силовиков «мусорами» и «позором», а потом удалил оба твита. Позже он объяснил в личном телеграм-канале, что это была «провокативная комбинация».

Хинштейн прокомментировал заметку РИА «Новости» о применении слезоточивого газа против поддерживающих Палестину протестующих из Ливана словами «Мусора — позор Израиля». Этим же методом воспользовалась полиция Парижа, на что парламентарий написал «Мусора — позор Парижа».

После удаления публикаций Хинштейн написал, что это был ответ на «двойные стандарты» в российских «либерально-прогрессивных сетях», когда на действия силовиков на несогласованных акциях реагируют фразой «Мусора — позор России». «Но почему‑то, если подобное — только куда более в жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно. Ау, российские правозащитники и сердобольные либералы, где вы?», — добавил он.

Накануне Александр Хинштейн выступил с намерением обсудить с Роскомнадзором изменение политики персональных данных WhatsApp. Он предупредил, что хоть вопрос о блокировке в парламенте пока не обсуждают, технически Россия может ограничить работу приложения.

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