В Госдуме предупредили о «мерах реагирования» на изменение пользовательского соглашения WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей может нарушать российское законодательство. Об этом передает РИА «Новости».

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — сказал депутат. Он добавил, что у России есть технические ресурсы для блокировки приложения, но без широкого обсуждения делать этого не будут.

Хинштейн намерен обсудить с Роскомнадзором «меры реагирования со стороны России» и, если потребуется, подготовить документы для официального обращения в ведомство. В комментарии ТАСС он подчеркнул, что «ни сегодня, ни завтра» вопрос блокировки или замедления мессенджера не обсуждается. В нижней палате парламента ждут оценки Роскомнадзора «ультимативных» действий WhatsApp.

8 января WhatsApp представил обновленное пользовательское соглашение о конфиденциальности, в котором говорилось, что мессенджер начнет делиться информацией со своим владельцем — соцсетью Facebook. Это привело к негативной реакции пользователей из разных стран мира, многие из них начали переходить в конкурирующие продукты.

С 15 мая WhatsApp блокирует исходящие сообщения и звонки для пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности. На втором этапе ограничений они перестанут получать уведомления.

Согласно опросам, WhatsApp является самым популярным мессенджером в России. Им пользуется 50% россиян.