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WhatsApp блокирует несогласных, Юрий Лоза судится с Первым каналом и другие новости дня 18:44 Дайджест
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ЖК «Остров» стал самой продаваемой премиальной высоткой в Москве 14:38
Якутский депутат объяснил в тиктоке гангстерам из GTA, почему «Справедливая Россия» — лучшая партия 14:24
Бабкинъ Михаилъ/Wikimedia Commons Юрий Лоза подал в суд на Первый канал за кавер на его песню в шоу «Голос». Он требует 5 млн рублей
Юрий Лоза подал в суд на Первый канал за кавер на его песню в шоу «Голос». Он требует 5 млн рублей 13:41
Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin. Он будет развивать токен 12:58
WhatsApp начал блокировать сообщения и звонки несогласных с новой политикой пользователей 12:56
В метро Москвы появились контейнеры для чеков. Из них повторно сделают бумагу 12:41
В России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса 11:41
Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» первым в стране совершил посадку на Марс 10:36
Annie Spratt/Unsplash Состояние российских долларовых миллиардеров достигло 35% ВВП страны. Это рекорд по миру
Состояние российских долларовых миллиардеров достигло 35% ВВП страны. Это рекорд по миру 9:36
Картины Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей 8:42
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У «Бриджертонов» появится спин-офф. Он будет посвящен юности королевы Шарлотты 1:51
Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией и Мальтой 1:08
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Дайджест

WhatsApp блокирует несогласных, Юрий Лоза судится с Первым каналом и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:44

С 15 мая WhatsApp блокирует исходящие сообщения и звонки для пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности. На втором этапе ограничений они перестанут получать уведомления.

Общее состояние 120 долларовых российских миллиардеров превысило 35% ВВП. Россия стала страной с самым большим соотношением этих показателей.

С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией и Мальтой. Также станет больше регулярных полетов в Корею, Японию и Финляндию.

Работы авторства Сергея Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей. Среди них картины, деревянная ваза и деревянный стол ручной работы.

Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку на Марс. Это первое успешное приземление на Красную планету для страны.

Илон Маск решил поучаствовать в развитии криптовалюты Dogecoin. Бизнесмен уже начал сотрудничать с авторами разработки.

На станциях кольца в московском метро появились ящики для сдачи кассовых чеков на переработку. Так власти привлекают внимание пассажиров к проблемам экологии.

Юрий Лоза будет судиться с Первым каналом из‑за кавера на его песню «Плот» в шоу «Голос». Он требует заблокировать видео и выплатить ему 5 млн рублей. Юристы и музыкальные эксперты прогнозируют певцу победу в суде.

The Black Keys выпустили свой десятый альбом под названием «Delta Kream», а группа Lucidvox показала клип на песню «Звездочка».

У «Бриджертонов» появится спин-офф про королеву Шарлотту. Новое шоу расскажет о юности супруги Георга III.

В сети появились первые кадры современной интерпретации «Золушки». Среди них есть и Билли Портер в роли гендерно-нейтральной феи-крестной.

Ченнинг Татум написал сказку для своей дочери, и она стала бестселлером среди детской литературы по версии The New York Times. По сюжету над главной героиней все смеются за любовь к блестящим вещам, а отец ее поддерживает.

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