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Скриптонит выпустит свой следующий альбом на английском языке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:11

Рэпер Скриптонит работает над англоязычным альбомом. Он станет продолжением эксклюзивного формата сотрудничества исполнителя с Apple Music, рассказал Music Business Worldwide представитель лейбла Musica36.

Он отметил, что большая часть денег поступает от Apple Music в странах СНГ, поэтому лейбл принял решение продлить контракт с сервисом. «Было много людей, которые пытались отговорить меня [от сотрудничества], но, учитывая рыночную долю Apple Music, а также принимая во внимание все наши совместные усилия, у нас пока получается отличная история», — добавил он.

Собеседник издания поделился планами выхода Musica36 за рубеж. Недавно контракт с лейблом подписал англоязычный рэпер из Нигерии Gee Baller.

Последние альбомы Скриптонита «2004» и «Свистки и бумажки» около месяца были доступны только на Apple Music.

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