Депутата «Единой России» арестовали по обвинению в убийстве

Депутат партии «Единая Россия» Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, произошедшем в 2003 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Свердловской области.

«Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного 20 сентября 2003 года четвертым Следственным управлением СК РФ по факту убийства в городе Артемовский Свердловской области гражданина Б. В результате проведенных следственных действий <.> установлена причастность к совершению преступления <…> Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, в расследовании участвовали сотрудники регионального управления ФСБ. 13 мая депутата вместе с его сыном задержали следователи. Березовский районный суд назначил обвиняемым два месяца заключения.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий отметил, что членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда, и эта позиция «принципиальна».

«Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия», — заявил Шептий.