Ченнинг Татум написал книгу для своей дочери. Она стала бестселлером среди детской литературы

Иллюстрированная книга «Единственная и неповторимая Спаркелла», которую во время пандемии написал Ченнинг Татум для своей дочери, стала бестселлером среди детской литературы по версии The New York Times. Теперь актер делится впечатлениями в соцсетях и не может поверить, что это происходит на самом деле.

Сказка рассказывает про девочку Эллу, которой в скором времени предстоит отправиться в школу. Маленькой Элле нравится все яркое и блестящее. Одноклассники смеются над ее нарядом, чем очень обижают девочку, поэтому она решает изменить свой образ в угоду чужим ожиданиям. Этого не дает сделать любящий отец, который советует ей не слушать никого.