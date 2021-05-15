Ченнинг Татум написал книгу для своей дочери. Она стала бестселлером среди детской литературы

Иллюстрированная книга «Единственная и неповторимая Спаркелла», которую во время пандемии написал Ченнинг Татум для своей дочери, стала бестселлером среди детской литературы по версии The New York Times. Теперь актер делится впечатлениями в соцсетях и не может поверить, что это происходит на самом деле.
Сказка рассказывает про девочку Эллу, которой в скором времени предстоит отправиться в школу. Маленькой Элле нравится все яркое и блестящее. Одноклассники смеются над ее нарядом, чем очень обижают девочку, поэтому она решает изменить свой образ в угоду чужим ожиданиям. Этого не дает сделать любящий отец, который советует ей не слушать никого.
На написание Татума вдохновил процесс взросления его семилетней дочки Эверли, хотя сам он стать писателем никогда не хотел. О подготовке к публикации актер впервые сообщил в августе прошлого года, а дебютировала сказка 4 мая.
В своем инстаграме Татум выложил видео распаковки подарочного набора, подготовленного к выпуску «Единственной и неповторимой Спаркеллы». Заказать их можно на сайте книги — в набор входят блестящая юбка, пушистое боа и ободок для волос, как у главной героини.
Иллюстрации к сказке выполнила художница Ким Барнс.