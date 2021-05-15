ЖК «Остров» стал самой продаваемой премиальной высоткой в Москве

Застройщик «Донстрой» отмечает, что спрос на квартиры в «Острове» растет из‑за нестандартной концепции — комплекс окружен рекой и зеленью. Больше всего покупателям нравятся квартиры с панорамным видом на воду и Москворецкий парк.

Самой продаваемой премиальной новостройкой Москвы стал жилой комплекс «Остров». С февраля в ЖК было реализовано 10,2 тыс. квадратных метров — почти 15% от всех продаж в сегменте, пишет РБК.

В будущем в ЖК появятся места для занятия бегом, теннисом и пляжным волейболом. На реке можно будет арендовать яхту или покататься на вейкборде.

Всего за первый квартал 2021 года в новостройках высокобюджетного сегмента было продано 70,7 тыс. квадратных метров жилья. Это на 53,6% больше, чем за такой же период в прошлом году.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых высоток оказался ЖК Lucky (продано 7,4 тыс. квадратных метров). Следом идет Victory Park Residence (7,2 тыс.).

В конце апреля главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, как изменится Москва в ближайшие 15 лет. По его словам, планируется масштабная застройка на уровне 1930-х годов. Столица станет превратится в «ультрасовременный мегаполис» и станет «абсолютно другим городом».