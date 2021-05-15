Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов выложил ролик в TikTok, где объясняет «ребятам с района», почему «„Справедливая Россия“ — лучшая партия». В качестве собеседников он выбрал анимированных членов группировки Grove Street игры GTA: San Andreas.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета по охране здоровья Тумусов рассказал, что снять такое видео ему предложили студенты-помощники, а сам он не знал, откуда взяли виртуальных героев. «Я не знаю, какие там эти ребята, я не знал, но я понял, что это из каких‑то компьютерных игр, а то, что они там какие‑то криминальные авторитеты или не авторитеты — этого я не знал», — сказал он.