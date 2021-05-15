Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin. Он будет развивать токен

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск подключился к развитию криптовалюты Dogecoin. В своем твиттере бизнесмен заявил , что начал работать с авторами разработки и считает идею перспективной.

Накануне Илон Маск приостановил продажу электромобилей Tesla за биткоины. По его словам, криптовалюта слишком энергозатратна и компания думает над работой с более эффективными разработками.

После этой новости курс биткоина обвалился на 17% — до 46,2 тыс. долларов. К утру 13 мая стоимость криптовалюты поднялась до 50 тыс. долларов, что почти на 12% ниже, чем днем ранее.