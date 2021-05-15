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WhatsApp начал блокировать сообщения и звонки несогласных с новой политикой пользователей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

С 15 мая мессенджер WhatsApp вводит ограничения для пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности. Теперь им можно только отвечать на присланные сообщения и входящие звонки.

Блокировка возможности позвонить или написать сообщения лишь первый этап ограничительных мер. На втором этапе таким пользователям запретят получать уведомления о новых сообщениях, причем даты отключения функций для каждого пользователя будут индивидуальными.

С предупреждением о блокировке представители WhatsApp выступили 12 мая. В нем отмечается, что аккаунты несогласных удалять не будут и дадут 120 дней, чтобы разрешить передавать персональные данные Facebook. После заблокируют все функции приложения.

8 января WhatsApp представил обновленное пользовательское соглашение о конфиденциальности, в котором говорилось, что мессенджер начнет делиться информацией со своим владельцем — соцсетью Facebook. В первом заявлении разработчики обещали закрыть доступ тем, кто не успел принять новые условия до 8 февраля.

Это привело к негативной реакции пользователей из разных стран мира, многие из них начали переходить в конкурирующие продукты. Однако после волны критики WhatsApp объявил, что перенес сроки введения нового соглашения на 15 мая.

Согласно опросам, WhatsApp является самым популярным мессенджером в России. Им пользуется 50% россиян.

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