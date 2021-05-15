В метро Москвы появились контейнеры для чеков. Из них повторно сделают бумагу

Ящики поставили на все кольцевые станции, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца. Они находятся у автоматов по продаже билетов.

В московском метро появились специальные контейнеры для сдачи кассовых чеков на переработку. Из них повторно сделают бумагу, сообщает дептранс Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил отметил, что переработаны будут все чеки, собранные до 16 мая. Акция приурочена к 86-му дню рождения метрополитена.

«Мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий», — заявил Ликсутов.

Ранее стало известно, что до конца года на всех станциях московского метро появится оплата лицом. Через турникеты можно будет пройти, не доставая ни телефон, ни карту.