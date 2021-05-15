В метро Москвы появились контейнеры для чеков. Из них повторно сделают бумагу

В московском метро появились специальные контейнеры для сдачи кассовых чеков на переработку. Из них повторно сделают бумагу, сообщает дептранс Москвы.
Ящики поставили на все кольцевые станции, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца. Они находятся у автоматов по продаже билетов.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил отметил, что переработаны будут все чеки, собранные до 16 мая. Акция приурочена к 86-му дню рождения метрополитена.
«Мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий», — заявил Ликсутов.
Ранее стало известно, что до конца года на всех станциях московского метро появится оплата лицом. Через турникеты можно будет пройти, не доставая ни телефон, ни карту.