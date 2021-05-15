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В метро Москвы появились контейнеры для чеков. Из них повторно сделают бумагу

Виктория Шанина
Сегодня в 12:41

В московском метро появились специальные контейнеры для сдачи кассовых чеков на переработку. Из них повторно сделают бумагу, сообщает дептранс Москвы.

Ящики поставили на все кольцевые станции, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца. Они находятся у автоматов по продаже билетов.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил отметил, что переработаны будут все чеки, собранные до 16 мая. Акция приурочена к 86-му дню рождения метрополитена.

«Мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий», — заявил Ликсутов.

Ранее стало известно, что до конца года на всех станциях московского метро появится оплата лицом. Через турникеты можно будет пройти, не доставая ни телефон, ни карту.

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