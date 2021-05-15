Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» первым в стране совершил посадку на Марс

Китай впервые посадил космический аппарат на поверхность Марса. Капсула с марсоходом успешно отделилась от корабля «Тяньвэнь-1», пишет Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1» был запущен из провинции Хайнань 23 июля 2020 года. В феврале аппарат вышел на орбиту Марса в феврале и около двух месяцев выбирал наиболее удачное место для посадки.

Аппарат начал снижаться рано утром 15 мая, около 04.00 отделилась капсула, которая вошла в атмосферу Красной планеты на высоте 125 километров. В нее входят орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход.

Сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян отметил, что посадка была чрезвычайно сложной, так как не контролировалась с Земли. На выполнение каждого этапа давался один шанс, и любая ошибка могла сорвать миссию.

В феврале поверхности Марса достиг ровер Perseverance космического агентства НАСА. Процесс приземления назвали «семью минутами ужаса». Робот опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, как считают ученые, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Марсоход занимается поисками признаков биологических организмов.

С того момента Perseverance успел сделать панорамный снимок планеты в 360 градусов, записать первые звуки с Марса, запустить там вертолет и получить кислород из атмосферы.