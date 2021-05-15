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Состояние российских долларовых миллиардеров достигло 35% ВВП страны. Это рекорд по миру

Виктория Шанина
Сегодня в 9:36

Общее состояние 120 долларовых российских миллиардеров составило около 35% ВВП страны. Свои подсчеты опубликовала британская газета Financial Times.

По словам аналитика Ручира Шарма, Россия заняла первое место в мире по доле состояния богатейших людей страны по отношению к объему ВВП. Вторую строчку заняла Швеция — состояние 41 крупного бизнесмена достигло почти 30% от ВВП.

Следом в рейтинге идут Индия (20% от ВВП), США (18%) и Франция (17%). Отмечается, что за последний год суммарное состояние предпринимателей по всему миру выросло с 5 трлн долларов до 13 трлн. В целом их количество увеличилось с 2 тыс. человек до 2,7.

Все миллиардеры в рейтинге разбиты на три категории. «Наследственные» — те, кто получил богатство от родственников, большинство из них живут во Франции, Германии и Индонезии. «Хорошие» бизнесмены, которые заработали состояние в технологических отраслях, в основном они находятся в Мексике, России и Австралию. И «плохие», работающие в неэкологичных или «потенциально коррупционных сферах, таких как разработка месторождений, недвижимость, биржа. Последняя характеристика присуща Тайваню, Китаю и Южной Корее.

Состояние самого богатого человека в мире — основателя Amazon Джефф Безос — составляет 177 млрд долларов, что составляет около 0,8% американского ВВП. Самое большое состояние по отношению к ВВП у Амансио Ортега из Испании (77 млрд долларов) и Карлоса Слима из Мексики (63 млрд) — по 5,3%. Владелец российской «Северстали» Алексей Мордашов заработал уже 29 млрд долларов — это 1,7% ВВП России.

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