Картины Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей

Картины и работы из дерева, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу, были проданы за 40 млн рублей на благотворительном аукционе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда Константина Хабенского, организовавшего торги.

В фонде отметили, что Шойгу лично выступил с идеей провести аукцион. Среди лотов были картины, деревянная ваза и деревянный стол ручной работы.