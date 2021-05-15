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Картины Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 8:42

Картины и работы из дерева, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу, были проданы за 40 млн рублей на благотворительном аукционе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда Константина Хабенского, организовавшего торги.

В фонде отметили, что Шойгу лично выступил с идеей провести аукцион. Среди лотов были картины, деревянная ваза и деревянный стол ручной работы.

Аукцион прошел 14 мая на площадке Русского географического общества в Москве. Вырученные деньги пойдут на помощь подопечным фонда, а также на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

15 мая в Москве пройдет благотворительная барахолка в поддержку фонда «Дом с маяком». На ней будет представлено более 3000 единиц одежды, обуви и аксессуаров от более чем 40 брендов. Также можно будет купить новые и винтажные предметы гардероба от частных лиц и звезд театра, музыки, кино и спорта. Вырученные средства в полном объеме передадут «Дому с маяком».

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