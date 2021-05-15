У «Бриджертонов» появится спин-офф. Он будет посвящен юности королевы Шарлотты

Шоу также расскажет о молодых Вайолет Бриджертон и леди Данбери. В оригинальном шоу этих женщин сыграли Рут Джеммелл и Аджоа Андо. Роль королевы Шарлотты исполнила Голда Рошевель. Кто станет юными версиями героинь, неизвестно.

Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф. Он будет посвящен юности королевы Шарлотты. Об этом стриминговый сервис Netflix сообщил в своем твиттер-аккаунте.

«Многие зрители совсем не знали историю королевы Шарлотты до того, как «Бриджертоны» показали ее миру, и я очень рад, что этот новый сериал еще больше расширит ее историю и мир «Бриджертонов», — сказала глава глобального телевидения Netflix Бела Баджария.

Королева Шарлотта — реальный исторический персонаж, супруга британского короля Георга III. Широко распространено мнение, что у Шарлотты были африканские корни — в этом случае она была первым членом монаршей семьи смешанного происхождения.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго окажется ее брат Энтони.