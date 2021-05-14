Вышел трейлер сериала «Анна Болейн». Королеву в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит

В сети появился трейлер сериала «Анна Болейн», премьера которого состоится на Channel 5 в конце мая. Главную героиню в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.
Она представила свою интерпретацию жизни и трагической смерти королевы. Сериал покажет публичный суд над Болейн, неудавшуюся беременность, соперничество с Джейн Сеймур (Лола Петтикрю), а также конфликт с королем Генрихом VIII — его в шоу сыграл Марк Стэнли.
Шоу задаст вопросы, кем на самом деле была королева, была ли она предана или нечестна, являлась ли грешницей или святой. «Вы можете знать историю, но вы не знаете ее историю», — считают создатели кинопроекта.
Авторы сериала обещают, что новое прочтение биографии Анны Болейн будет более феминистским, нежели предыдущие. Шоу расскажет о последних месяцах жизни бывшей королевы с ее собственной точки зрения.
В «Анне Болейн» будет три части. Сценарий эпизодов написали Ева Хеддервик Тернер и Линси Миллер. Продюсировал проект историк Дэн Джонс. Помимо Тернер-Смит, Петтикрю и Стэнли, в шоу также снялся Паапа Эссьеду — он исполнил роль Джорджа Болейна, брата Анны.