Вышел трейлер сериала «Анна Болейн». Королеву в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит

Она представила свою интерпретацию жизни и трагической смерти королевы. Сериал покажет публичный суд над Болейн, неудавшуюся беременность, соперничество с Джейн Сеймур (Лола Петтикрю), а также конфликт с королем Генрихом VIII — его в шоу сыграл Марк Стэнли .

В сети появился трейлер сериала «Анна Болейн», премьера которого состоится на Channel 5 в конце мая. Главную героиню в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Шоу задаст вопросы, кем на самом деле была королева, была ли она предана или нечестна, являлась ли грешницей или святой. «Вы можете знать историю, но вы не знаете ее историю», — считают создатели кинопроекта.

Авторы сериала обещают, что новое прочтение биографии Анны Болейн будет более феминистским, нежели предыдущие. Шоу расскажет о последних месяцах жизни бывшей королевы с ее собственной точки зрения.

В «Анне Болейн» будет три части. Сценарий эпизодов написали Ева Хеддервик Тернер и Линси Миллер. Продюсировал проект историк Дэн Джонс. Помимо Тернер-Смит, Петтикрю и Стэнли, в шоу также снялся Паапа Эссьеду — он исполнил роль Джорджа Болейна, брата Анны.