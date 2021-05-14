За год власти Москвы оштрафовали пассажиров без масок и перчаток на 2 млрд рублей

С 12 мая 2020 года общая сумма штрафов, выписанных горожанам без масок и перчаток в общественном транспорте, превысила 2 млрд рублей. Всего столичные власти оштрафовали около 410 тыс. пассажиров, рассказали «Открытым медиа» в ГКУ «Организатор перевозок».

10 тыс. человек из всех оштрафованных были пойманы во время майских выходных. Рост штрафов «Организатор перевозок» зафиксировал весной этого года и связал его со снятием ограничений и выходом с удаленки. По данным издания, больше всего нарушителей ловят на станциях «Комсомольская» (Кольцевой линии), «Теплый Стан» (Калужско-Рижской линии) и «Чкаловская». Каждый день за соблюдением перчаточно-масочного режима следят 1,8 тыс. работников.

«Если летом в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки — 36%, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99% и 66% соответственно. С начала текущего года показатели стабильно высокие: порядка 99% пассажиров надевают маски в метро», — поделились данными в учреждении. Там не стали уточнять итоги судебных разбирательств и сколько штрафов удалось обжаловать.

Оператор юридического портала Destra заявил «Открытым медиа», что обращений недовольных штрафом москвичей «очень много». В конце 2020 года их было 4 тыс.: в половине случаев денежное взыскание заменяли на предупреждение, а в 20% — уменьшали до 1000 рублей.

На сегодняшний день штраф за отсутствие масок и перчаток в любом общественном транспорте составляет 5000 рублей.