Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео Dolce & Gabbana с целующимися девушками

Речь идет про видео в профиле Dolce & Gabbana с двумя целующимися девушками. Его записали и выложили 13 февраля в поддержку организации по предотвращению самоубийств ЛГБТК-молодежи. Прокуратура усмотрела в ролике «информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения».

Суд оставил иск без движения до 7 июня.

В июне 2020 года на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову завели дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. В декабре суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей и оставил, а в феврале этого года прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Девушке грозит от двух до шести лет колонии.