В «Новой опере» откроется лаборатория музыкального театра «Кооперация-2021»

В нем примут участие молодые композиторы и дети-драматурги. Они посетят занятия в Сколковском институте науки и технологий и поставят восемь камерных опер для юной аудитории. Их все можно будет увидеть на сцене театра в октябре 2021 года.

В театре «Новая опера» 17 мая откроется лаборатория музыкального театра для детей и подростков «Кооперация-2021». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.

Также в «Новой опере» развернется проект «Школа театрального блогинга». В его рамках пройдут мастер-классы от журналистов и блогеров, пишущих о театре. Программа позволит подросткам разобраться в тонкостях музыкального театра и создать собственное интернет-шоу.

Ведущими программы выступят самые яркие участники школы. Они расскажут о современном музыкальном театре для детей и его закулисье, о звуковых экспериментах в рамках «Кооперации-2021» и взаимосвязи искусства, науки и технологий.

Темой спектаклей, которые получатся в результате творческой лаборатории, станут предметы из школьной программы. В работе над постановками детям помогут композитор Ольга Бочихина, художники Галина Солодовникова и Полина Бахтина, режиссер Екатерина Василева.

Также заниматься с подростками будут руководитель образовательного кластера «Новой оперы» Алиса Спирина и критики Ая Макарова, Ольга Тараканова и Наталия Сурнина. Идеи будущих опер, а также концепцию интернет-шоу участники проекта предложат уже 1 июня.