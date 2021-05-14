Ароматизация воздуха в московском метро, Париж без автомобилей и другие новости дня

Московский метрополитен потратит 95 млн рублей на ароматизацию воздуха в вагонах. Специальные устройства собираются установить в 1944 вагонах — тех, что сквозные и более современные.

Проект закона, запрещающего иноагентам заниматься просветительской деятельностью, отправили на доработку. Документ вызвал много замечаний и предложений.

Минюст включил администратора сайта VTimes в список СМИ, выполняющих функции иноагента. В редакции сказали, что ни издание, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций.

В Минздраве сообщили, что за 5 лет число абортов в России сократилось почти на 35%. Во многом благодаря доабортным консультациям.

До конца года на всех станциях московского метро появится оплата лицом. Чтобы воспользоваться нововведением, нужно будет оставить биометрические данные и привязать банковскую карту.

Адвокат женщины, которая попала в реанимацию после аварии с Эдвардом Билом, попросил следствие закрыть уголовное дело против блогера. Защитник говорит, что стороны примирились, а Бил полностью выплатил компенсацию.

Узкие улицы центрального Парижа страдают от транзитного трафика. Чтобы решить проблему, власти закроют доступ на автомобиле к центру для всех, кроме местных, такси, людей с ограниченными возможностями и локального бизнеса.

В Новосибирске на соревнованиях по скоростной копке могил команда из Омска выкопала самую лучшую яму за 38 минут. Критериев было три: размер ямы, ее аккуратность и техника исполнения.

Российские музыканты потребовали от властей остановить давление на них по политическим причинам. Среди авторов обращения — Noize MC, Вася Обломов, «Порнофильмы», «Ногу свело!» и другие артисты.

Пятница полна релизами. Новые альбомы и мини-альбомы представили Джорджа Смит, St.Vincent, J.Cole, Пол Уэллер, Pixelord и Boulevard Depo вместе с Jeembo. Синглами поделились Mastodon, МС Сенечка и Manic Street Preachers. Новые клипы показали Кэти Перри (в компании с Пикачу), Skrillex и Migos в окружении дорогих вещей.

Баскетболист Коби Брайант в начале 2000-х пытался стать музыкантом и выпустил несколько песен, но полноценный альбом у него так и не вышел. Поклонники спортсмена нашли записи его рэп-треков — и выложили их в сеть.

Фестиваль Park Live, отмененный в прошлом году из‑за пандемии, не состоится и в этом. Его вновь перенесли на год — на июнь–июль 2022 года.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране драму Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Спецпоказ пройдет 25 мая в 19.30 в кинотеатре «Формула Кино Европа».