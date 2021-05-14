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Выставка к юбилею Сахарова и лекции о страхе инноваций: Политех объявил программу «Ночи музеев»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:25

Политех примет участие в акции «Ночь музеев», которая пройдет 15 мая. В этот день в музее проведут серию мини-лекций «Почему мы боимся инноваций» и откроют выставку к столетию физика Андрея Сахарова. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

Лекции проведут преподаватель Сколковского института Мария Логачева, руководитель по облачным платформам «МегаФона» Александр Осипов и трехкратный победитель конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли» Андрей Уваров.

Они поговорят об отношении современного мира к радиации, генно-модифицированным организмам и киберугрозам. Ведущим встречи будет директор по науке и образованию Политеха Константин Фурсов. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

В Ильинском сквере откроется выставка «Как связаны наука и нравственность? Академик Сахаров — 100 лет». Экспозиция будет посвящена научной биографии физика, а также теме ответственности ученого перед планетой и человечеством.

Выставка расскажет об экологических воззрениях Сахарова, его борьбе за ограничение испытаний оружия, поиске мирного применения термоядерной реакции, правах человека. Пятая часть экспозиции будет посвящена «свободному миру будущего». Выставка продлится до 30 июля.

16 мая Политехнический музей также проведет специальные мероприятия. В 12.00 в Hyundai MotorStudio пройдет встреча «100 вопросов ученому» с астрофизиком Сергеем Поповым, а в 14.00 в ресторане Community Moscow состоится бранч с физиком Дмитрием Наумовым — он расскажет о нейтринном телескопе на Байкале.

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