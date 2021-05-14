В видео появляется сам Пикачу, с которым Перри отправляется в прошлое и вспоминает свои первые шаги в музыкальной индустрии. Во флешбэках певица в подростковом возрасте и еще маленький персонаж — Пичу — собирают своих первых слушателей на концерте и смотрят на себя со стороны.

Американская поп-певица Кэти Перри выпустила клип на песню «Electric» — он приурочен к 25-летию франшизы Pokémon. Трек войдет в грядущую пластинку «Pokémon 25: The Album».

Как говорит сама Перри, она недолго думая согласилась на запись песни и клипа, потому что незадолго до этого посетила тематическое кафе в Японии и испытала ностальгию.

Режиссером видео выступил Карлос Лопес Эстрада, автор мультфильма «Райя и последний дракон». На альбоме, помимо Кэти Перри, появятся рэпер Post Malone и колумбийский исполнитель J Balvin.