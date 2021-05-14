Минздрав: за 5 лет число абортов в России сократилось почти на 35%

За 5 лет число абортов в России сократилось на треть. Всего в 2020 году процедуру совершили около 450 тыс. раз, передает ТАСС слова заместителя министра здравоохранения Олега Салагая.

По его словам, из количества таких операций за прошлый год примерно половина прошла не по медицинским показаниям, а по желанию женщины — и это «очень много». Чиновник отметил, что снизить число абортов удалось с помощью различной планомерной работы по данному направлению, в том числе доабортного консультирования пациенток.

«Если в прошлом году у нас порядка 230 тыс. женщин, которые шли на аборт, прошли доабортное консультирование, то примерно 49 тыс. от аборта отказались», — поделился данными замминистра.

Накануне патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут или не готовы воспитывать детей, отказаться от аборта и передать ребенка церкви на воспитание. «Мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал он.