Петербуржцам пообещали рассказать про мумию Малевича в Эрмитаже. Все дело в тонкостях русского языка

На портале «Культура.РФ» появилось описание программы акции «Ночь музеев», в которой организаторы пообещали рассказать петербуржцам про мумию Малевича в Эрмитаже. Горожане не поняли, что автор текста имел в виду.

«Мы расскажем, что прячется внутри драгоценных яиц Фаберже, как ругали и хвалили „Черный квадрат“ Малевича, чья мумия покоится в Эрмитаже — и другие увлекательные истории о редких экспонатах и шедеврах русского искусства», — заявили авторы «Ночи музеев». Посетители сайта обратили внимание, что из анонса создается впечатление, будто в музее покажут мумию художника.