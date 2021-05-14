Петербуржцам пообещали рассказать про мумию Малевича в Эрмитаже. Все дело в тонкостях русского языка

На портале «Культура.РФ» появилось описание программы акции «Ночь музеев», в которой организаторы пообещали рассказать петербуржцам про мумию Малевича в Эрмитаже. Горожане не поняли, что автор текста имел в виду.
«Мы расскажем, что прячется внутри драгоценных яиц Фаберже, как ругали и хвалили „Черный квадрат“ Малевича, чья мумия покоится в Эрмитаже — и другие увлекательные истории о редких экспонатах и шедеврах русского искусства», — заявили авторы «Ночи музеев». Посетители сайта обратили внимание, что из анонса создается впечатление, будто в музее покажут мумию художника.
Причина такой двусмысленности кроется в правилах русского языка. Часть анонса про мумию в Эрмитаже не имеет отношения к Малевичу, но чья же все-таки мумия хранится в петербургском музее — секрет.
Это заметили эсэмэмщики «Ночи музеев» и изменили анонс. «Мы расскажем, чья мумия покоится в Эрмитаже, что прячется внутри драгоценных яиц Фаберже, как ругали и хвалили „Черный квадрат“ Малевича — и другие увлекательные истории о редких экспонатах и шедеврах русского искусства», — заявляется в обновленном тексте.
Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая, в Петербурге — 22 мая.